НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ

Шевченко Андрей Васильевич, юрист Обратился в эту организацию, так как возникла необходимость в проведении комплексной экспертизы, результаты были получены раньше срока, работой очень доволен, буду обращаться повторно, так как квалификация и уровень компетентности на высоте.

Голубева Анастасия Я заказала разработку сайта, но работой осталась не довольна, так как сайт не отвечает требованиям, которые были прописаны в тз, обратилась в данную компанию, чтобы специалисты подготовили заключение и я смогла обратится в суд за компенсацией.