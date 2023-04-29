НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ
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Экспертиза, оценка и аудит - наша профессия
VERIEST
Главное для организации, выполняющей независимую экспертизу, оценку и аудит — профессионализм и компетентность сотрудников. Наши эксперты имеют безукоризненную репутацию и опыт работы более 10 лет, поэтому у нас вы получите заключения, имеющие полноценную юридическую силу при разрешении спорных вопросов.
Предлагаем проведение независимой экспертизы, оценки и аудита для Заказчиков из Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации. Подготовим экспертные заключения и отчёты для досудебного и судебного урегулирования конфликтов. Обратитесь к нам — поможем определить экономические и юридические отношения между предпринимателями и организациями, физическими лицами, крупными промышленными предприятиями, государственными органами.Подробнее
- Соответствуют ли проектные решения, выполненные Исполнителем в рамках исполнения обязательств по Договору и Дополнительному соглашению изложенным в них требованиям?
- Имеют ли результаты выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем по Договору и Дополнительному соглашению научную ценность в части соответствия информации, которую возможно получить при ознакомлении с выставкой, фактическим данным о состоянии отображаемых объектов и их внешнего вида?
- Имеют ли результаты выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем по Договору дефекты?
- Какова стоимость фактически выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем по Договору?
- Нет, проектные решения, выполненные Исполнителем, не соответствуют требованиям Договора № 00 с учетом Дополнительного соглашения №1. Объем фактически выполненных работ не соответствует объему, установленным Договором и Дополнительным соглашением.
- Смонтирован ли радиатор отопления алюминиевый в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск, в соответствии с руководством по эксплуатации изделия и действующими ГОСТ, СНиП?
- Если нет, то находится ли данное несоответствие в причинно-следственной связи с разрушением радиатора и заливом в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск?
Произведенный монтаж радиатора отопления алюминиевого в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск, выполнен с нарушением требований п. 5.12 ГОСТ 31311-2005 и нарушением требований по монтажу и эксплуатации, установленными паспортом на радиатор отопления алюминиевый.
- Установить наличие канализационных выпусков иных абонентов в канализационную сеть по контрольным колодцам.
- Установить использование канализационных сетей в качестве транзитных трубопроводов иных абонентов.
На основании проведенного документарного исследования, визуального осмотра и личного опыта специалистов сделан вывод о том, что в канализационной сети имеются канализационные выпуски следующих абонентов: Организация; Подстанция; Пожарная часть; Жилые дома. Для подтверждения полученных выводов необходим доступ на территорию данных предприятий и абонентов с целью осуществления пролива цветной водой в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
- Одним или разными документами являются предоставленные на исследование Акты приема – передачи заказа по договору купли – продажи № 00, в количестве двух объектов, изображение, одного из которых зафиксировано в телефонной переписке, а другой предоставлен в суд?
- Одной или разными этикетками являются этикетки в количестве 2 объектов (фотоизображений), предоставленные на исследование?
- Представленные на исследование изображения Акта приема – передачи заказа по договору купли – продажи № 00, содержат разные документы. Вероятно, документ, запечатленный на изображении, предоставленном в суд, был создан путем внесения дополнений в документ, зафиксированный в телефонной переписке.
- Имеются ли нарушения норм пожарной безопасности во взаимном расположении жилого дома с кадастровым № 000:00:0 относительно построек на смежных земельных участках?
- Создает ли угрозу жизни и здоровью людям расположение жилого дома с кадастровым № 000:00:0 относительно жилых построек на смежных земельных участках?
- Если имеются нарушения норм пожарной безопасности во взаимном расположении жилого дома с кадастровым № 000:00:0 относительно построек на смежных земельных участках, то каковы способы устранения выявленных нарушений?
- Выявлено нарушение нормативных требований в области пожарной безопасности со стороны владельца жилого дома с кадастровым № 000:00:0, заключающееся в несоответствии фактических противопожарных расстояний между жилым домом с кадастровым № 000:00:0 и хоз. постройкой на земельном участке с кадастровым № 000:00:0, хоз. постройкой на земельном участке с кадастровым № 000:00:0.
- Определить причины возникновения нитевидных трещин на стенах в местах общего пользования (далее - МОП).
- Является ли возникновение МОП следствием некачественного ремонта, проводимого в рамках договора подряда № 00, договора подряда № 000, либо не надлежащей эксплуатации объекта?
- Нитевидные трещины на стенах в местах общего пользования с 1-го по 8-й этажи могли образоваться либо в следствии неравномерной сжимаемости грунтов, включая техногенные причины при строительстве и эксплуатации здания, в процессе усадочных деформаций здания или в процессе выветривания (износ) материалов стен.
- Возникновение трещин в местах общего пользования не является следствием некачественного ремонта, проводимого в рамках договора подряда № 00, договора подряда № 000. Данные трещины возникли в процессе эксплуатации здания.
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