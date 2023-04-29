НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ

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Предлагаем следующие виды услуг для решения ваших задач
Компьютерно-техническая экспертиза
Экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Экспертиза оборудования
Строительно-техническая экспертиза
Техническое обследование инженерных систем и коммуникаций
Техническое обследование зданий и сооружений
Рецензия на экспертизу, заключение и отчет
Инженерно-техническая экспертиза
Пожарно-техническая экспертиза
Экспертиза нефте- и газопроводов
Энергетическая экспертиза
Фототехническая экспертиза
Видеотехническая экспертиза
Товароведческая экспертиза
Экспертиза в сфере закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Финансово-экономическая экспертиза
Бухгалтерская экспертиза
Налоговая экспертиза
Землеустроительная экспертиза
Лабораторные исследования
Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них
Почерковедческая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Экспертиза электроники и электробытовой техники
Лингвистическая экспертиза
Таможенная экспертиза
Автороведческая экспертиза
Фоноскопическая экспертиза
Судебная экспертиза
Электротехническая экспертиза
Экспертиза сайта
Экспертиза стоимости ущерба после залива, пожара и других аварийных случаев
Оценка бизнеса
Оценка недвижимости
Оценка движимого имущества
Оценка нематериальных активов
Оценка сервитута
Оценка права собственности
Оценка арендных прав
Оценка инвестиционного проекта
Оценка права требования
Оценка оборудования
Оценка упущенной выгоды
Оценка ущерба
Комплексный аудит информационных систем и информационно-технической инфраструктуры
Аудит сайта
Аудит информационной безопасности
Аудит бизнес-процессов
Финансово-экономические исследования
Промышленный аудит
Налоговые исследования
Технологический аудит

Надежность и качество - наши принципы

Экспертиза, оценка и аудит - наша профессия

VERIEST

Главное для организации, выполняющей независимую экспертизу, оценку и аудит — профессионализм и компетентность сотрудников. Наши эксперты имеют безукоризненную репутацию и опыт работы более 10 лет, поэтому у нас вы получите заключения, имеющие полноценную юридическую силу при разрешении спорных вопросов.

Предлагаем проведение независимой экспертизы, оценки и аудита для Заказчиков из Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации. Подготовим экспертные заключения и отчёты для досудебного и судебного урегулирования конфликтов. Обратитесь к нам — поможем определить экономические и юридические отношения между предпринимателями и организациями, физическими лицами, крупными промышленными предприятиями, государственными органами.

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Судебные и досудебные исследования, проведенные нашей организацией
Инженерно-техническое исследование
Объект исследования
Результат выполненных работ и оказанных услуг по Договору № 00 и Дополнительному соглашению № 1 к нему по организации и проведению выставки.
Вопросы, поставленные на исследование
  • Соответствуют ли проектные решения, выполненные Исполнителем в рамках исполнения обязательств по Договору и Дополнительному соглашению изложенным в них требованиям?
  • Имеют ли результаты выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем по Договору и Дополнительному соглашению научную ценность в части соответствия информации, которую возможно получить при ознакомлении с выставкой, фактическим данным о состоянии отображаемых объектов и их внешнего вида?
  • Имеют ли результаты выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем по Договору дефекты?
  • Какова стоимость фактически выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем по Договору?
Выводы
  • Нет, проектные решения, выполненные Исполнителем, не соответствуют требованиям Договора № 00 с учетом Дополнительного соглашения №1. Объем фактически выполненных работ не соответствует объему, установленным Договором и Дополнительным соглашением.
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Инженерно-техническое исследование радиатора отопления
Объект исследования
Радиатор отопления алюминиевый, смонтированный в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск.
Вопросы, поставленные на исследование
  • Смонтирован ли радиатор отопления алюминиевый в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск, в соответствии с руководством по эксплуатации изделия и действующими ГОСТ, СНиП?
  • Если нет, то находится ли данное несоответствие в причинно-следственной связи с разрушением радиатора и заливом в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск?
Выводы

Произведенный монтаж радиатора отопления алюминиевого в жилом доме, по адресу: г. Красноуфимск, выполнен с нарушением требований п. 5.12 ГОСТ 31311-2005 и нарушением требований по монтажу и эксплуатации, установленными паспортом на радиатор отопления алюминиевый.

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Исследование cистемы водоотведения
Объект исследования
Система водоотведения
Вопросы, поставленные на исследование
  • Установить наличие канализационных выпусков иных абонентов в канализационную сеть по контрольным колодцам.
  • Установить использование канализационных сетей в качестве транзитных трубопроводов иных абонентов.
Выводы

На основании проведенного документарного исследования, визуального осмотра и личного опыта специалистов сделан вывод о том, что в канализационной сети имеются канализационные выпуски следующих абонентов: Организация; Подстанция; Пожарная часть; Жилые дома. Для подтверждения полученных выводов необходим доступ на территорию данных предприятий и абонентов с целью осуществления пролива цветной водой в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

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Исследование документов и фотоизображений
Объект исследования
Акты приема – передачи заказа по договору купли – продажи № 00, представленные в виде файлов «Акт и запись», «Акт, сфотографированный продавцом.jpeg», «Акт, предоставленный потребителем в суд.jpeg». Фотоизображения, содержащие электронную переписку между абонентами в программе обмена мгновенными сообщениями, представленные в виде файлов, скан сообщения. Фотоизображения, содержащие внешний вид идентификационных наклеек, представленные в виде файлов.
Вопросы, поставленные на исследование
  • Одним или разными документами являются предоставленные на исследование Акты приема – передачи заказа по договору купли – продажи № 00, в количестве двух объектов, изображение, одного из которых зафиксировано в телефонной переписке, а другой предоставлен в суд?
  • Одной или разными этикетками являются этикетки в количестве 2 объектов (фотоизображений), предоставленные на исследование?
Выводы
  • Представленные на исследование изображения Акта приема – передачи заказа по договору купли – продажи № 00, содержат разные документы. Вероятно, документ, запечатленный на изображении, предоставленном в суд, был создан путем внесения дополнений в документ, зафиксированный в телефонной переписке.
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Исследование жилого дома
Объект исследования
Жилой дом с кадастровым номером 000:00:0.
Вопросы, поставленные на исследование
  • Имеются ли нарушения норм пожарной безопасности во взаимном расположении жилого дома с кадастровым № 000:00:0 относительно построек на смежных земельных участках?
  • Создает ли угрозу жизни и здоровью людям расположение жилого дома с кадастровым № 000:00:0 относительно жилых построек на смежных земельных участках?
  • Если имеются нарушения норм пожарной безопасности во взаимном расположении жилого дома с кадастровым № 000:00:0 относительно построек на смежных земельных участках, то каковы способы устранения выявленных нарушений?
Выводы
  • Выявлено нарушение нормативных требований в области пожарной безопасности со стороны владельца жилого дома с кадастровым № 000:00:0, заключающееся в несоответствии фактических противопожарных расстояний между жилым домом с кадастровым № 000:00:0 и хоз. постройкой на земельном участке с кадастровым № 000:00:0, хоз. постройкой на земельном участке с кадастровым № 000:00:0. 
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Судебная экспертиза качества выполненных работ
Объект исследования
Места общего пользования, относящиеся к общему имуществу собственников помещений, здания по адресу: г. Москва.
Вопросы, поставленные на исследование
  • Определить причины возникновения нитевидных трещин на стенах в местах общего пользования (далее - МОП).
  • Является ли возникновение МОП следствием некачественного ремонта, проводимого в рамках договора подряда № 00, договора подряда № 000, либо не надлежащей эксплуатации объекта?
Выводы
  • Нитевидные трещины на стенах в местах общего пользования с 1-го по 8-й этажи могли образоваться либо в следствии неравномерной сжимаемости грунтов, включая техногенные причины при строительстве и эксплуатации здания, в процессе усадочных деформаций здания или в процессе выветривания (износ) материалов стен.
  • Возникновение трещин в местах общего пользования не является следствием некачественного ремонта, проводимого в рамках договора подряда № 00, договора подряда № 000. Данные трещины возникли в процессе эксплуатации здания.
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Почему выбирают нас: основные преимущества нашей организации
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Оперативность составления документов

Вы будете точно знать, когда получите результат. В среднем на выполнение исследования и подготовку пакета документов уходит от 2 дней, точные сроки вам сообщит технический специалист при подаче заявки и консультации                    

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Принятие результатов официальными органами

Вы получите правомочные заключения – четко следуем стандартам и федеральным законам РФ, в том числе ФЗ-73 и ФЗ-135. Внимательно следим за изменениями в своей сфере, всегда используем актуальные знания и методы – подробнее о правовой основе

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Сопровождение под ключ

Вы получите комплекс услуг – бесплатные консультации, выезд эксперта на натурный осмотр объекта исследования, представительство в Арбитражных судах РФ, в судах общей юрисдикции и в других инстанциях в качестве независимых экспертов                    

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Эксперты с опытом от 10 лет

Заключите договор с нашей организацией – все специалисты имеют высшее профильное образование, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, изучают тематические и методические материалы

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Отчетность по всем этапам

Вы будете в курсе происходящего – не оставим вас в неведении, ответим на любые вопросы и поставленные задачи. Для вас не останется неопределенных моментов относительно условий и состава работ

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Решения под конкретный бюджет

Сообщите, каким бюджетом располагает ваша компания – предложим выход из любой ситуации. В индивидуальном порядке обсуждаются скидки и авансирование                    

Как получить услуги по независимой экспертизе, оценке и аудиту в Москве и других городах РФ
1
Позвоните по телефону: +7(495)777-67-65  или оформите заявку на сайте
2
Специалисты проконсультируют вас, при необходимости запросят информацию, сориентируют по срокам и стоимости
3
Анализируем полученные данные и сообщаем вам точную стоимость исследования
4
Согласовываем все детали и подписываем договор
5
Вы оплачиваете услуги – эксперт выезжает для проведения натурного осмотра объекта исследования и приступает к подготовке заключения
6
Вы получаете заключение и подписываете акт приема-сдачи выполненных работ
Новости
Отзывы
29.04.2023
Шевченко Андрей Васильевич, юрист
Обратился в эту организацию, так как возникла необходимость в проведении комплексной экспертизы, результаты были получены раньше срока, работой очень доволен, буду обращаться повторно, так как квалификация и уровень компетентности на высоте.
26.03.2023
Голубева Анастасия
Я заказала разработку сайта, но работой осталась не довольна, так как сайт не отвечает требованиям, которые были прописаны в тз, обратилась в данную компанию, чтобы специалисты подготовили заключение и я смогла обратится в суд за компенсацией.
24.02.2023
Алексеев П. С.
Эксперты провели техническое обследование моего загородного дома, так как я не был уверен в качестве строительства и ремонтных работах, экспертиза выявила много нарушений и скрытых дефектов. Буду обращаться в суд, спасибо за помощь!
04.02.2023
Савельев Георгий
Заказывал проведение фототехнической экспертизы, результатом доволен, эксперты профессионалы своего дела
18.01.2023
Манукян Артур, предприниматель
Обращался к экспертам по вопросу возможности проведения экспертизы интеллектуальной собственности, эксперты проконсультировали и после мною было принято решение о проведении экспертизы. Результатом остался доволен, благодарю.
10.12.2022
ООО "ЭРЕН ТЕКСТИЛЬ"
Благодарим за содействие в проведение товароведческой экспертизы, необходимо было определить наличие дефектов в партии товара, что вернуть денежные средства от поставщика. В этой организации работаю профессионалы своего дела!
23.06.2022
Голубев К. А.
Перед экспертами стояла задача, чтобы проверить является ли оборудование, планируемое к поставке, оборудованием с улучшенными техническими характеристиками. Работой остался доволен, спасибо.
05.09.2022
Патрушев Вадим Александрович
Обратился к экспертам за проведение экспертизы ноутбука после сервисного ремонта. Благодарю за помощь, экспертиза помогла решить вопрос в досудебном порядке.
23.11.2022
Петров Андрей Федорович, адвокат
В рамках уголовного дела необходимо было провести компьютерно-техническую экспертизу. Благодарю за содействие!
15.01.2022
Семен Эдуардович
Заказывал строительную экспертизу после затопления квартиры. Специалисты быстро выехали в тот же день, произвели все замеры и через пару дней уже было готово заключение с оценкой нанесенного мне ущерба. Спасибо. Буду рекомендовать!
23.03.2022
Борисова Ольга, юрист
По роду деятельности приходится частенько сотрудничать с данной организацией и даже консультироваться ними. Специалисты там работают высшей категории. Советую обращаться при возникновении необходимости в проведении различных экспертных исследований.
18.04.2022
Колчагин Владимир Васильевич, представитель управляющей компании
По результатам строительно-технической экспертизы было выиграно дело в суде. Все было проведено очень грамотно. Эксперт принимал участие в суде. Спасибо огромное. Буду рекомендовать вас своим партнерам.
29.09.2021
Андрей С., предприниматель
Благодарю за внимательное отношение, индивидуальный подход и квалифицированную помощь. Сотрудники – профессионалы с Большой буквы. Благодаря вам суд принял решение в нашу пользу. Огромное вам спасибо!
07.10.2021
ООО «ВУШ»
Спасибо за проведенное исследование, в рамках инженерно-технической экспертизы, эксперты профессионалы своего дела!
25.11.2021
Масиков Альберт, предприниматель
Благодаря проведенной экспертизе удалось доказать в суде, что здание на земельном участке было построено незаконно. Было приложено много усилий. Эксперт выезжал для исследования в Тверь. Благодарю сердечно за оказанную помощь!
21.02.2021
Задера Ирина Владимировна
Эксперты провели исследование на предмет монтажа видеофайлов, которые я предоставила, грамотно проведенная экспертиза, легла в основу судебного процесса. Спасибо
12.05.2021
ООО «АФИ РУС»
Выражаем благодарность за проведенную экспертизу оборудования, в рамках спора с поставщиками.
25.08.2021
Павлич Инесса Сергеевна
Необходимо было провести экспертизу по государственному контракту на поставку продукции, а именно доказать, что наша продукцию соответствует условиям контракта. Работа выполнена качественно и в срок, спасибо!
25.10.2020
ООО "ТГ ПАРТНЕР"
Инженерно-техническая экспертиза была проведена на высоком уровне, результатом остались довольны!
04.12.2020
Яковлев Василий Николаевич
Меня залили соседи и мне необходимо было подготовить заключение по стоимости ущерба, чтобы обратиться в суд за возмещением, спасибо за помощь, в данной компании работаю грамотные эксперты.
16.01.2021
ООО «СБД»
Обратились в организацию с целью проведения оценки водопроводных сетей, работой остались довольны, будем сотрудничать!
14.12.2019
ИП Бойченко Олег Анатольевич
Выражаю благодарность данному экспертному учреждению за качественно проведенную работу, провели строительную и оценочную экспертизу, суд принял доводы экспертов и принял решение в мою пользу.
06.02.2020
Георгий Аксенов
В рамках гос. контракта, необходимо было провести исследование на соответствие поставленной продукции с улучшенными характеристиками, условиям контракта. Экспертиза выполнена в срок, нареканий нет, эксперты профессионалы своего дела!
16.09.2020
Александр
Благодаря вам удалось выиграть дело в суде у компании, разрабатывавшей мне приложение, ваши компьютерно-технические эксперты доказали, несоответствие условиям договора и тех. Задания. Спасибо
18.05.2019
ООО «ДУЭТ»
Обращались в организацию так как возникла необходимость в подготовке отчета об оценке действительной стоимости доли бизнеса, отчет был подготовлен в срок, замечаний не было, спасибо за работу!
23.08.2019
Паевская Вероника
Спасибо экспертам, за выполненную работу, необходимо было проверить прибор учета электроэнергии, чтобы доказать, что не было вмешательства с моей стороны.
05.10.2019
Федешова Екатерина Игоревна
Для раздела имущества необходимо было провести оценку квартиры, благодарю за помощь!
09.11.2018
Романова Л.Н.
Выражаю благодарность руководству и сотрудникам компании за грамотно выполненную работу, необходимо было провести строительно-техническую и инженерную экспертизу моего дома.
04.12.2018
ООО «Законный бизнес»
Необходимо было подготовить рецензию на техническое заключение, эксперты не подвели, спасибо
12.02.2019
Ломидзе П. Т.
Эксперты проводили исследование системы водоотведения нашего предприятия, результатом остались довольны. Будем рекомендовать
14.06.2018
Николай Писарев
Благодаря вашей компании удалось выиграть дело в суде у компании застройщика, которая нарушила технологию строительства многоквартирного дома.
21.08.2018
Минусин Алексей, предприниматель
Заказывал услугу по оценке бизнеса, движимого и недвижимого имущества. Все было проведено крайне оперативно и четко, благодаря чему раздел бизнеса с бывшим партнером прошел без излишнего напряжения. Спасибо!
12.10.2018
Карякина Нина Васильевна
Спасибо компании! Проводили пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой мне были выплачены причитающиеся по страховке деньги!
10.09.2017
ООО «БОКС»
В данной организации мы проводили оценку основных средств нашей компании, нареканий нет, будем сотрудничать в дальнейшем!
07.11.2017
ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА»
Обращались в данную организацию по двум вопросам – это подготовка рецензии и проведение инженерно-технической экспертизы, в частности необходимо было определить имеются ли дефекты в оборудовании. Все было выполнено в срок, результатом остались довольны.
20.01.2018
Моисеева Алла Викторовна, товаровед
Заказывала в этой организации рецензию на заключение эксперта, специалисты подробно описали ошибки, сделанные экспертом и опровергли сделанные ранее выводы. Отличная работа
19.03.2017
Кравцов Сергей Петрович
Проведенная данной организацией экономическая экспертиза доказала факт фиктивного банкротства организации в суде. Спасибо за прекрасную работу!
24.03.2017
Чибисова И.С.
Развод всегда дело неприятное, особенно, если он сопровождается разделом имущества. Благодаря вашей компании нам удалось расстаться цивилизованно, без выноса «сора из избы». Очень вам благодарна!
12.05.2017
Мария Васильева
При проведении почерковедческой экспертизы удалось доказать, что подпись на документах была не моя. Спасли мое доброе имя! Я у вас в долгу!
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